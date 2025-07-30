Трамп запровадив мита проти Індії: до чого тут Україна

Дональд Трамп і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Білому домі. Фото з Facebook-сторінки Моді

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії з 1 серпня.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп поскаржився, що в Індії дуже високі мита, а також зазначив, що країна закуповувала військову техніку в Росії і є найбільшим покупцем російських енергоносіїв у той час, як усі хочуть завершення війни в Україні.

Реклама

«[Індія] завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання у Росії і є найбільшим покупцем енергоносіїв з Росії, поряд із Китаєм, у той час, як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Все це не добре. Тому Індія платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф за вищевикладене, починаючи з 1 серпня», — додав Трамп.

Нагадаємо, що вчора, 29 липня, Дональд Трамп поставив Росії і диктатору Путіну новий дедлайн-ультиматум — Москва має 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.