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Трамп ввел пошлины против Индии: при чем здесь Украина
Трамп пожаловался, что Индия закупала военную технику у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии с 1 августа.
Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
Трамп пожаловался, что в Индии очень высокие пошлины, а также отметил, что страна закупала военную технику в России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей, в то время как все хотят завершения войны в Украине.
«[Индия] всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Всё это не хорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеизложенное начиная с 1 августа», — добавил Трамп.
Напомним, что вчера, 29 июля, Дональд Трамп поставил России и диктатору Путину новый дедлайн-ультиматум — Москва имеет 10 дней для достижения договоренностей по Украине.