Трамп ввел пошлины против Индии: при чем здесь Украина

Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме. Фото с Facebook-страницы Моди

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии с 1 августа.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп пожаловался, что в Индии очень высокие пошлины, а также отметил, что страна закупала военную технику в России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей, в то время как все хотят завершения войны в Украине.

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«[Индия] всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Всё это не хорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеизложенное начиная с 1 августа», — добавил Трамп.

Напомним, что вчера, 29 июля, Дональд Трамп поставил России и диктатору Путину новый дедлайн-ультиматум — Москва имеет 10 дней для достижения договоренностей по Украине.