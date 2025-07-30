Новый ультиматум Трампа: в Кремле намекнули, как отреагируют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций, которые пообещал ввести президент США Дональд Трамп через 10 дней.

Об этом он сказал в своем ответе пропагандистам ТАСС на вопрос о реакции на новый ультиматум Трампа.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика работает», — отметил Песков.

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При этом он добавил, что у государства-агрессора уже выработался «определенный иммунитет по этому поводу».

Таким образом спикер Путина намекнул, что Россия не намерена соглашаться на прекращение огня и будет продолжать вести войну против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине. На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и «другие вещи».

Американский президент объяснил сокращение срока с 50 дней до 10-12 отсутствием прогресса со стороны Путина по заключению мира.

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Ранее в Кремле уже заявляли, что будут продолжать войну до «достижения целей», несмотря на заявления Трампа.