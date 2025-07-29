Отсчет пошел: чем обернется новый ультиматум Трампа для Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что дает Кремлю 10–12 дней на согласие о прекращении огня в Украине. Если этого не произойдет — Россию ждут реальные последствия, включая 100% пошлину на импорт. Новый дедлайн значительно жестче предыдущего 50-дневного срока, который, как отмечают обозреватели, лишь дал России больше времени для эскалации.

Об этом пишет New York Post.

Уже через несколько часов после заявления Трампа об ультиматуме Россия атаковала гражданские объекты в Украине. В Киеве и других городах раздались взрывы. Такой ответ Кремля выглядит попыткой показать: на уступки Москва идти не собирается.

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Впрочем, именно эта агрессия лишь подчеркивает, почему затяжка вредит. Путин не демонстрирует желание к миру — его цель по-прежнему состоит в покорении Украины. В переговорах он использует тактику затягивания, обещая одно и одновременно усиливая обстрелы. Тем временем его чиновники называют заявления Трампа "театральными ультиматумами".

Но у Кремля есть основания для тревоги. Российская экономика – ослабленная и зависимая. Популяция сокращается, инфляция растет, а до 40% бюджета тратится на войну. При этом министр экономразвития Максим Решетников предупреждает о рецессии.

Угрозу усугубляют и международные последствия. Китай и Индия продолжают закупать российские энергоносители, но в случае введения вторичных санкций или высоких пошлин, как это предусматривает законопроект сенатора Линдси Грэма, бизнес из РФ может стать слишком рискованным.

Путин держит войну не для компромисса, а для полной капитуляции Украины. Но каждый новый день без четкого ответа Запада означает новые смерти, новые разрушения и растущую цену мира.

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Ранее аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани писал, что политическая стратегия Кремля оказалась под угрозой после неожиданного шага со стороны президента США Дональда Трампа.