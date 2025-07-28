Трамп ответил, почему решил сократить срок ультиматума Путину

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп решил сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок прекращения войны в Украине. Причиной называет отсутствие прогресса.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

«Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Мы просто не видим ни одного прогресса», — отметил Трамп.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, мол, разочаровался в диктаторе РФ Владимире Путинове, а потому формирует новую линию по Кремлю. Глава Белого дома поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе — ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.

Дата публикации 09:36, 26.07.25 Количество просмотров 22 США набросились на Китай из-за помощи России