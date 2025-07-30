Новий ультиматум Трампа: у Кремлі натякнули, як відреагують

Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій, які пообіцяв запровадити президент США Дональд Трамп через 10 днів.

Про це він сказав у своїй відповіді пропагандистам ТАСС на питання щодо реакції на новий ультиматум Трампа.

«Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, наша економіка працює», — зауважив Пєсков.

Реклама

При цьому він додав, що у держави-агресорки уже виробився «певний імунітет із цього приводу».

Таким чином речник Путіна натякнув, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню і продовжуватиме вести війну проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 29 липня поставив Кремлю новий дедлайн-ультиматум: 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. На 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та «інші речі».

Американський президент пояснив скорочення терміну із 50 днів до 10-12 відсутністю прогресу з боку Путіна щодо укладення миру.

Реклама

Раніше у Кремлі уже заявляли, що продовжуватимуть війну до «досягнення цілей», незважаючи на заяви Трампа.