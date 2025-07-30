Сколько украинцев гордятся своим гражданством: опрос

Украинцы в Валенсии

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Абсолютное большинство украинцев, независимо от места пребывания, гордятся своим гражданством. В Украине таких 83,9%, а за рубежом — 77,9%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сплоченности, которое провела гражданская сеть «ОПОРА».

Согласно опросу, 83,9% участников в Украине и 77,9% респондентов за рубежом ответили, что гордятся своим украинским гражданством. Причем самым популярным ответом стало «очень горжусь»: его выбрали 66,6% украинцев на Родине и 53,8% — за рубежом.

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Опрос также выявил ощутимую гендерную разницу. Среди женщин уровень гордости выше: 89,4%, из них 74,8% ответили «очень горжусь». Для сравнения, среди мужчин эти показатели составляли 77,2% и 56,6% соответственно.

Особенно выраженное чувство гордости наблюдается среди тех, кто лично столкнулся с последствиями войны. Среди таких людей 70,8% выбрали самый высокий уровень патриотизма, тогда как среди тех, кто не имеет непосредственного опыта войны, этот показатель составил 57,2%.

Исследование базируется на общенациональном опросе украинцев в возрасте с 18 лет. Было опрошено 2050 респондентов, находящихся в Украине (за исключением оккупированных территорий), а также 411 украинцев, которые после полномасштабного вторжения выехали в страны ЕС.

Опрос проводился с 1 по 7 апреля 2025 года по методу CATI-CAWI — респондентов выбирали случайно по телефонным номерам, после чего предлагали заполнить анкету онлайн или через мессенджеры и соцсети.

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К слову, согласно результатам опроса, который весной-летом провел Киевский международный институт социологии, абсолютное большинство украинцев выступают категорически против любых территориальных уступок для скорейшего достижения мира и сохранения независимости государства.