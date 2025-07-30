Пилот с 22-летним стажем назвал место, куда бы не полетел никогда

Антарктида / © Pixabay

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Отставной британский пилот Ричард Уэллс, проведший более двух десятилетий за штурвалом пассажирских самолетов, признался: есть только одно место, куда он никогда не рискнул бы улететь — это Антарктида.

Об этом пишет Daily Mail.

54-летний пилот из Кента, за плечами которого более 10 000 часов в небе над Европой, Азией и Америкой, отметил, что ни один другой маршрут не вызывает у него такого беспокойства, как рейсы на южный континент.

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"Антарктида? Это другое дело. Погода меняется без предупреждения, в большинстве районов нет нормальных взлетно-посадочных полос, а если что-то пойдет не так, нет запасного варианта. Риск того не стоит", - сказал Уэллс в комментарии Mirror.

По словам пилота, даже самые сложные полеты через горные районы, над отдаленными островами или во время тропических штормов не сравнятся с потенциальной опасностью Антарктиды. Основные угрозы – отсутствие инфраструктуры, экстремальные погодные условия, плохая видимость, мощные ветры и отсутствие площадок для аварийной посадки.

"Права на ошибку нет. Даже опытные экипажи оказываются в тупике, если условия внезапно изменятся. Я никогда не стал бы рисковать", - добавил Уэллс.

Как отмечает путеводитель Wildfoot Travel, из-за этих же рисков большинство коммерческих авиакомпаний избегают полетов в Антарктиду. Лишь некоторые специализированные чартерные рейсы курсируют между Пунта-Аренасом (Чили) и островом Кинг-Джордж, и даже часто сталкиваются с задержками и отменами из-за белой мглы и сильных ветров.

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Для большинства путешественников путешествие в Антарктиду до сих пор остается исключительно морским происшествием.

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