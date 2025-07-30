ПриватБанк / © УНІАН

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Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка . Суд рассматривал иск банка против его бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка .

В своем решении, вынесенном в среду, 30 июля, Высокий суд Лондона решил, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили почти $2 млрд средств банка с помощью «очень сложной схемы перекредитования, действовавшей в интересах физических лиц-ответчиков».

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Судья Уильям Трауэр отклонил утверждение ответчиков о том, что отсутствуют доказательства их причастности, и заявил, что их позиция "полностью построена на нечестном основании".

Несмотря на то, что точная сумма обязательства еще не определена, бывшие владельцы, вероятно, будут вынуждены выплатить более 1,7 миллиарда долларов США без учета процентов, отмечают в Приватбанке. Общая сумма вместе с процентами и расходами на судебные процессы может превысить 2 миллиарда долларов.

Суд также признал, что оба бывших владельца активно уничтожали документы, касающиеся дела. Приватбанк теперь планирует взыскать убытки из-за ареста активов ответчиков.

Дело ПриватБанка

В декабре 2016 года правительство приняло решение о национализации крупнейшего финучреждения страны. С тех пор банк перешел под контроль государства, а на его докапитализацию в целом государство направило более 155,3 миллиарда гривен.

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В 2017 году ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова. Год спустя суд пришел к выводу, что банк инициировал дело для привлечения юрисдикции Лондона относительно претензий к Коломойскому и Боголюбову. В то же время судья подтвердил наличие у банка обоснованных требований по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Кроме того, суд принял решение о всемирном аресте активов бывших собственников банка и упомянутых компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Бывшие акционеры Коломойский и Боголюбов оспаривают национализацию в ряде судебных инстанций как в Украине, так и за ее пределами. В частности, Игорь Коломойский обращался в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решения о национализации ПриватБанка. Верховный Суд, в свою очередь, оставил по-прежнему определение апелляционного суда, которым производство по делу было закрыто, по словам адвоката бизнесмена, «только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по этому делу».

Также Игорь Коломойский обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека , ссылаясь как на незаконность лишения собственности, так и на нарушение права на судебную защиту. Европейский суд по правам человека принял соответствующие жалобы к рассмотрению и должен принять решение о национализации «Приватбанка», которое будет обязательным к выполнению в Украине.

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