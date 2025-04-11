Ізраїльський суд відхилив позов ПриватБанку

ПриватБанк / © УНІАН

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Окружний суд Ізраїлю відхилив позов українського ПриватБанку проти його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, на підставі відсутності юрисдикції.

Ізраїльський суд розкритикував спробу прив’язати справу виключно до ізраїльського громадянства відповідачів, без істотного зв’язку з основним спором, вважаючи це спробою неналежного використання ізраїльських процесуальних норм. Суд також вказав на порушення в порядку вручення позову, що також визнало провадження недійсним.

Хоча відповідачі формально зобов’язалися не заявляти про закінчення строку позовної давності, якщо ПриватБанк повторно подасть позов до належної юрисдикції протягом шести місяців, будь-яке суттєве відшкодування залишається сумнівним.

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«Мої клієнти не уникають правосуддя — вони лише захищаються від маніпулятивної спроби обрати юрисдикцію, яка штучно пов’язана зі справою», — зазначив адвокат доктор Релі Лешем.

Рішення ізраїльського суду є черговим етапом судового процесу ПриватБанку, який ініціював розгляд справи в різних юрисдикціях, зокрема в Ізраїлі та штаті Делавер, США, але поки що так і не зміг встановити юрисдикцію. При цьому зусилля з пошуку судової інстанції виявилися дорогими і здебільшого непродуктивнимию.

«З огляду на ситуацію в Україні внаслідок триваючого російського вторгнення, агресивна судова кампанія ПриватБанку все більше виглядає як пародія. Банк витратив сотні мільйонів доларів на ці судові позови, але мало що може продемонструвати з точки зору результативності своїх дій. Більше того, вартість активів відповідачів, ймовірно, зазнала негативного впливу війни, а отже, є абсолютно непропорційною заявленим сумам. Тож навіть у разі позитивного рішення суду стягнення є практично неможливим. Враховуючи нинішнє співвідношення ризиків і винагород та економічні проблеми України, продовження цієї стратегії викликає серйозні сумніви щодо її життєздатності та обґрунтованості», — додав Релі Лешем.

Тим часом, рішення у довготривалій справі ПриватБанку у Високому суді Лондона все ще не винесено. Слухання завершилися в листопаді 2023 року, але жодного рішення не було винесено.