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- Украина
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Дело Приватбанка: ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Коломойского
Сторона Игоря Коломойского считает, что это дело украинскими судами не было рассмотрено по существу.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемой жалобу Игоря Коломойского, поданную из-за закрытия украинскими судами производства по так называемому "делу Приватбанка".
Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.
"26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к Приватбанку о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного помимо воли реальных акционеров банка", - отметил адвокат.
Сторона Игоря Коломойского считает, что это дело украинскими судами не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по данному делу, который имеет обратное действие во времени.
Из-за незаконности национализации функционирующего банка за 1 гривну и законодательного запрета на судебную оценку такой национализации, сторона Игоря Коломойского обратилась с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека"
И вот 9 мая 2025 года адвокаты Игоря Коломойского получили уведомление о принятии Европейским судом по правам человека данной жалобы к рассмотрению.
Сторона Игоря Коломойского ожидает принятия Европейским судом по правам человека справедливого решения по этой жалобе.