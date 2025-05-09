Дело Приватбанка: ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Коломойского

Приватбанк / © УНІАН

Реклама

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемой жалобу Игоря Коломойского, поданную из-за закрытия украинскими судами производства по так называемому "делу Приватбанка".

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

"26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к Приватбанку о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного помимо воли реальных акционеров банка", - отметил адвокат.

Реклама

Сторона Игоря Коломойского считает, что это дело украинскими судами не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по данному делу, который имеет обратное действие во времени.

Из-за незаконности национализации функционирующего банка за 1 гривну и законодательного запрета на судебную оценку такой национализации, сторона Игоря Коломойского обратилась с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека"

И вот 9 мая 2025 года адвокаты Игоря Коломойского получили уведомление о принятии Европейским судом по правам человека данной жалобы к рассмотрению.

Сторона Игоря Коломойского ожидает принятия Европейским судом по правам человека справедливого решения по этой жалобе.

Реклама