Пілот із 22-річним стажем назвав місце, куди не полетів би ніколи

Антарктида / © Pixabay

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Відставний британський пілот Річард Уеллс, який провів понад два десятиліття за штурвалом пасажирських літаків, зізнався: є лише одне місце, куди він ніколи не ризикнув би полетіти — це Антарктида.

Про це пише Daily Mail.

54-річний пілот із Кента, за плечима якого понад 10 000 годин у небі над Європою, Азією та Америкою, зазначив, що жоден інший маршрут не викликає в нього такого занепокоєння, як рейси на найпівденніший континент.

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“Антарктида? Це інша річ. Погода міняється без попередження, у більшості районів немає нормальних злітно-посадкових смуг, а якщо щось піде не так, немає запасного варіанту. Ризик того не вартий”, — сказав Уеллс у коментарі Mirror.

За словами пілота, навіть найскладніші польоти через гірські райони, над віддаленими островами чи під час тропічних штормів не зрівняються з потенційною небезпекою, яку несе Антарктида. Основні загрози — це відсутність інфраструктури, екстремальні погодні умови, погана видимість, потужні вітри та відсутність майданчиків для аварійної посадки.

“Права на помилку немає. Навіть досвідчені екіпажі опиняються в безвиході, якщо умови раптово зміняться. Я ніколи не став би ризикувати”, — додав Уеллс.

Як зазначає путівник Wildfoot Travel, через ці ж ризики більшість комерційних авіакомпаній уникає польотів до Антарктиди. Лише деякі спеціалізовані чартерні рейси курсують між Пунта-Аренасом (Чилі) та островом Кінг-Джордж, і навіть вони часто стикаються з затримками та скасуваннями через білу імлу й сильні вітри.

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Для більшості мандрівників подорож до Антарктиди й досі залишається виключно морською пригодою.

Раніше ми писали, що в Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на “сендвіч”.