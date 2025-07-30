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Пілот із 22-річним стажем назвав місце, куди не полетів би ніколи
Відставний пілот Річард Уеллс із понад 10 тисячами годин польотів розповів, чому вважає рейси до Антарктиди надто небезпечними.
Відставний британський пілот Річард Уеллс, який провів понад два десятиліття за штурвалом пасажирських літаків, зізнався: є лише одне місце, куди він ніколи не ризикнув би полетіти — це Антарктида.
Про це пише Daily Mail.
54-річний пілот із Кента, за плечима якого понад 10 000 годин у небі над Європою, Азією та Америкою, зазначив, що жоден інший маршрут не викликає в нього такого занепокоєння, як рейси на найпівденніший континент.
“Антарктида? Це інша річ. Погода міняється без попередження, у більшості районів немає нормальних злітно-посадкових смуг, а якщо щось піде не так, немає запасного варіанту. Ризик того не вартий”, — сказав Уеллс у коментарі Mirror.
За словами пілота, навіть найскладніші польоти через гірські райони, над віддаленими островами чи під час тропічних штормів не зрівняються з потенційною небезпекою, яку несе Антарктида. Основні загрози — це відсутність інфраструктури, екстремальні погодні умови, погана видимість, потужні вітри та відсутність майданчиків для аварійної посадки.
“Права на помилку немає. Навіть досвідчені екіпажі опиняються в безвиході, якщо умови раптово зміняться. Я ніколи не став би ризикувати”, — додав Уеллс.
Як зазначає путівник Wildfoot Travel, через ці ж ризики більшість комерційних авіакомпаній уникає польотів до Антарктиди. Лише деякі спеціалізовані чартерні рейси курсують між Пунта-Аренасом (Чилі) та островом Кінг-Джордж, і навіть вони часто стикаються з затримками та скасуваннями через білу імлу й сильні вітри.
Для більшості мандрівників подорож до Антарктиди й досі залишається виключно морською пригодою.
Раніше ми писали, що в Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на “сендвіч”.