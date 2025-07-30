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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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258
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2 хв

Скільки українців пишаються своїм громадянством: опитування

Понад 80% українців пишаються своїм паспортом, і це почуття зростає серед тих, хто особисто зіткнувся з наслідками війни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Абсолютна більшість українців, незалежно від місця перебування, пишаються своїм громадянством. В Україні таких 83,9%, а за кордоном — 77,9%.

Про це свідчать результати дослідження соціальної згуртованості, яке провела громадянська мережа «ОПОРА».

Згідно з опитуванням, 83,9% учасників в Україні та 77,9% респондентів за кордоном відповіли, що пишаються своїм українським громадянством. Причому найпопулярнішою відповіддю стало «дуже пишаюся»: її обрали 66,6% українців на Батьківщині та 53,8% — за кордоном.

Опитування також виявило відчутну гендерну різницю. Серед жінок рівень гордості вищий: 89,4%, із них 74,8% відповіли «дуже пишаюся». Для порівняння, серед чоловіків ці показники становили 77,2% та 56,6% відповідно.

Особливо виражене почуття гордості спостерігається серед тих, хто особисто зіткнувся з наслідками війни. Серед таких людей 70,8% обрали найвищий рівень патріотизму, тоді як серед тих, хто не має безпосереднього досвіду війни, цей показник становив 57,2%.

Дослідження базується на загальнонаціональному опитуванні українців віком від 18 років. Було опитано 2050 респондентів, які перебувають в Україні (за винятком окупованих територій), а також 411 українців, які після повномасштабного вторгнення виїхали до країн ЄС.

Опитування проводили від 1 до 7 квітня 2025 року за методом CATI-CAWI — респондентів обирали випадково за телефонними номерами, після чого пропонували заповнити анкету онлайн або через месенджери та соцмережі.

До слова, згідно з результатами опитування, яке навесні-влітку провів Київський міжнародний інститут соціології, абсолютна більшість українців виступають категорично проти жодних територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності держави.

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