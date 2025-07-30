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У Миколаєві загинув чоловік, який намагався втекти від ТЦК
У Миколаєві 30 липня чоловік намагався втекти від ТЦК під час перевірки документів та зістрибнув із мосту. Він загинув.
У Миколаєві загинув чоловік, який тікав від наряду правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. Наразі триває розслідування.
Про це повідомило ДБР.
Деталі трагедії на мосту у Миколаєві
За даними правоохоронців, 30 липня близько 10:00 дільничний офіцер поліції і три співробітники Корабельного та Заводського РТЦК та СП міста Миколаєва зупинили чоловіка в одному з промислових районів міста. У нього мали перевірити облікові документи.
«Однак він одразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці здійснюють огляд місця події, а також встановлюють особу загиблого. Також опитують поліціянта і військових. Встановлюються очевидці події.
«Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин», — додали у відомстві.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
Раніше у Кременчуці Полтавської області під час конфлікту між цивільними та представниками ТЦК та СП жінка жбурнула камінь у службовий автомобіль військових. В результаті розбилося скло.
Поліція затримала порушницю. За інформацією ТЦК, до Служби безпеки України направили подання щодо можливого перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
У відомстві наголосили: військовослужбовці виконують завдання в межах своєї компетенції в інтересах оборони держави, а будь-яке втручання в їхню діяльність негативно впливає на обороноздатність країни.