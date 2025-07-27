Побиття на вулиці Кривого Рогу: що відомо про скандал із ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

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У Кривому Розі розгорівся гучний скандал через конфлікт за участі місцевого мешканця та працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відео інциденту з’явилося у соцмережах 25 липня та викликало хвилю обурення.

Про це повідомила поліція регіону.

Сутичка сталася на території Металургійного району міста. На кадрах видно, як військовий завдає удару цивільному. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

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Наразі в поліції триває перевірка всіх обставин події. Також вирішується питання про проведення службового розслідування щодо самого працівника ТЦК, дії якого стали предметом суспільного резонансу.

Нагадаємо, на Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. Подія сталася 25 липня ввечері, близько 20:00.

Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.