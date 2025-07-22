Що означають "мобільні ТЦК" і як вони вже працюють в Україні

ТЦК

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В Україні вже зараз функціонують так звані «мобільні» територіальні центри комплектування, однак ідеться не про пересувні ТЦК на колесах, а про змінне розміщення їхніх підрозділів.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко у етері КИЇВ24.

За його словами, термін «мобільні» варто розуміти як зміну фізичної локації функціональних частин ТЦК, а не як централізовану систему з автобусами чи мікроавтобусами, які пересуваються містом.

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«Керівник центру комплектування разом із головою ВЦА визначає, де саме буде розміщено центр, з урахуванням потреб і безпеки. Сьогодні це може бути одна локація, завтра — інша. Але це не означає, що хтось сідає в автобуси та виїжджає — ні», — пояснив депутат.

Федієнко зазначив, що подібна практика вже використовується: деякі ТЦК розподілили свої функціональні підрозділи до різних приміщень, щоб убезпечити працівників і військовозобов’язаних, а також не допустити скупчення людей в одному місці.

Йдеться насамперед про ті підрозділи, які безпосередньо контактують з громадянами. Інші натомість, що не мають регулярного спілкування з військовозобов’язаними, можуть бути винесені до віддалених приміщень.

«Це все вже відбувається, просто про це ніхто не пише у Facebook. Я спілкуюся з кількома керівниками центрів — і завдяки співпраці з місцевою владою їм надають приміщення для розосередження підрозділів», — сказав він.

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Федієнко також акцентував увагу на ролі цифрової трансформації: навіть у разі знищення документів у певному регіоні система зберігає працездатність завдяки електронним реєстрам.

«Україна — одна з небагатьох країн, де завдяки цифровізації ТЦК можуть працювати навіть тоді, коли втрачено фізичні архіви. Це великий плюс», — наголосив він.

На запитання журналістки, скільки таких мобільних ТЦК потрібно країні і чи запрацюють вони в тестовому режимі до кінця року, Федієнко відповів, що чітких цифр немає, адже формат вже діє на практиці — хоча й без публічного анонсування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розглядає впровадження мобільних ТЦК для підвищення безпеки та ефективності мобілізації на тлі ракетних атак РФ. За словами нардепа Федора Веніславського, такі центри не суперечать законодавству та можуть працювати на підставі рішень уряду або ЗСУ.

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