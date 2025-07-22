Что означают "мобильные ТЦК" и как они уже работают в Украине

ТЦК

Реклама

В Украине уже сейчас функционируют так называемые «мобильные» территориальные центры комплектования, однако речь идет не о передвижных ТЦК на колесах, а о сменном размещении их подразделений.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко в эфире КИЕВ24.

По его словам, термин «мобильные» следует понимать как изменение физической локации функциональных частей ТЦК, а не как централизованную систему с автобусами или микроавтобусами, которые перемещаются по городу.

Реклама

«Руководитель центра комплектования вместе с главой ВГА определяет, где именно будет размещен центр, с учетом потребностей и безопасности. Сегодня это может быть одна локация, завтра — другая. Но это не значит, что кто-то садится в автобусы и выезжает — нет», — пояснил депутат.

Федиенко отметил, что подобная практика уже используется: некоторые ТЦК распределили свои функциональные подразделения в разные помещения, чтобы обеспечить безопасность работников и военнообязанных, а также не допустить скопления людей в одном месте.

Речь идет, прежде всего, о тех подразделениях, которые непосредственно контактируют с гражданами. Другие же, не имеющие регулярного общения с военнообязанными, могут быть вынесены в отдаленные помещения.

«Это все уже происходит, просто об этом никто не пишет в Facebook. Я общаюсь с несколькими руководителями центров — и благодаря сотрудничеству с местными властями им предоставляют помещения для рассредоточения подразделений», — сказал он.

Реклама

Федиенко также акцентировал внимание на роли цифровой трансформации: даже в случае уничтожения документов в определенном регионе, система сохраняет работоспособность благодаря электронным реестрам.

«Украина — одна из немногих стран, где благодаря цифровизации ТЦК могут работать даже тогда, когда потеряны физические архивы. Это большой плюс», — подчеркнул он.

На вопрос журналистки, сколько таких мобильных ТЦК нужно стране и заработают ли они в тестовом режиме до конца года, Федиенко ответил, что четких цифр нет, ведь формат уже действует на практике — хоть и без публичного анонсирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина рассматривает внедрение мобильных ТЦК для повышения безопасности и эффективности мобилизации на фоне ракетных атак РФ. По словам нардепа Федора Вениславского, такие центры не противоречат законодательству и могут работать на основе решений правительства или ВСУ.

Реклама