Избиение на улице Кривого Рога: что известно о скандале с ТЦК

ТЦК

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В Кривом Роге разгорелся громкий скандал из-за конфликта с участием местного жителя и работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Видео инцидента появилось в соцсетях 25 июля и вызвало волну негодования.

Об этом сообщила полиция региона.

Стычка произошла на территории Металлургического района города. На кадрах видно, как военный наносит удар гражданскому. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

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В настоящее время в полиции продолжается проверка всех обстоятельств происшествия. Также решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении самого работника ТЦК, действия которого стали предметом общественного резонанса.

Напомним, на Полтавщине группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. Событие произошло 25 июля вечером около 20:00.

Как отмечается, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.