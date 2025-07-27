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Одессу разрывают взрывы - город атакуют "Шахеды"
Мэр города призвал находиться в укрытиях. Работает ПВО.
Сегодня, 27 июля, в Одессе слышны звуки взрывов. Россияне атакуют ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем, кто на побережье, большая просьба покинуть эту зону. В городе слышны взрывы! Работают наши защитники», — написал он.
Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине гремели взрывы с утра. По данным ОВА, в регионе сбили вражеские дроны. Ночью РФ атаковала Украину более 80 дронами.