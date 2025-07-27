Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на 27 июля российская армия атаковала Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Украинская ПВО обезвредила 78 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

На этот раз россияне запускали дроны с территории временно оккупированного Крыма, а еще по таким российским направлениям, как Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 78 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и центре страны.

«Были попадания пяти БпЛА в трех местах, еще в двух упали обломки», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине гремели взрывы с утра. По данным ОВА, в регионе сбили вражеские дроны.

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