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Россия атаковала Украину: где были слышны взрывы
Ночью оккупанты выпустили по украинским городам почти 90 ударных беспилотников.
В ночь на 27 июля российская армия атаковала Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Украинская ПВО обезвредила 78 вражеских дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
На этот раз россияне запускали дроны с территории временно оккупированного Крыма, а еще по таким российским направлениям, как Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 78 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и центре страны.
«Были попадания пяти БпЛА в трех местах, еще в двух упали обломки», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине гремели взрывы с утра. По данным ОВА, в регионе сбили вражеские дроны.