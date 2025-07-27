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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Хмельнитчине с утра гремят взрывы

Россияне атакуют Хмельницкую область ударными «Шахедами». Сообщается о работе ППО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Хмельнитчина - под атакой

Хмельнитчина — под атакой / © Getty Images

Сегодня, 27 июля, жители Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Отмечалось, что в сторону региона двигались вражеские дроны. В настоящее время работает ПВО.

«БпЛА маневрирует, двигается по кругу в сторону Хмельницкого — Красилова», — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, в Харькове в ночь на 27 июля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мэр города Терехов заявил, что удар пришелся по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Также после ударов враждебных БпЛА горит частный дом.

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