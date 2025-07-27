На Хмельнитчине с утра гремят взрывы

Хмельнитчина — под атакой / © Getty Images

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Сегодня, 27 июля, жители Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Отмечалось, что в сторону региона двигались вражеские дроны. В настоящее время работает ПВО.

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«БпЛА маневрирует, двигается по кругу в сторону Хмельницкого — Красилова», — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, в Харькове в ночь на 27 июля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мэр города Терехов заявил, что удар пришелся по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Также после ударов враждебных БпЛА горит частный дом.