В Харькове ночью раздались взрывы

БпЛА атаковали Харьков / © MIL.IN.UA

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В Харькове в ночь на 27 июля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.

«В Харькове взрыв. Вражеский дрон ударил по Киевскому району», — говорится в сообщении.

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Позже глава города сообщил о новых взрывах, произошедших в Киевском районе города.

Терехов заявил, что удар пришелся по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Также после ударов враждебных БПЛА, горит частный дом

Перед взрывами в Воздушных силах сообщалось, что вражеские беспилотники двигались в направлении Харькова из Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».

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Мы ранее информировали, что в Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения.