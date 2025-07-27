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В Харькове ночью раздались взрывы
В результате ударов прозвучала серия взрывов в Киевском районе города.
В Харькове в ночь на 27 июля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.
«В Харькове взрыв. Вражеский дрон ударил по Киевскому району», — говорится в сообщении.
Позже глава города сообщил о новых взрывах, произошедших в Киевском районе города.
Терехов заявил, что удар пришелся по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Также после ударов враждебных БПЛА, горит частный дом
Перед взрывами в Воздушных силах сообщалось, что вражеские беспилотники двигались в направлении Харькова из Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».
Мы ранее информировали, что в Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения.