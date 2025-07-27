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У Харкові вночі пролунали вибухи
Внаслідок ударів пролунала серія вибухів у Київському районі міста.
У Харкові в ніч проти 27 липня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні мера Харкова Ігоря Терехова.
«У Харкові вибух. Ворожий дрон вдарив по Київському району», — йдеться у повідомленні.
Пізніше очільник міста повідомив про нові вибухи, які пролунали у Київському районі міста.
Терехов заявив, що удар прийшовся по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. Також після ударів ворожих БпЛА, горить приватний будинок
Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли, що ворожі безпілотники рухались у напрямку Харкова з Білгородської області.
Раніше повідомлялося, що у центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрона типу «Черніка».
Ми раніше інформували, що у Харкові росіяни скинули авіабомбу на будівлю медзакладу.