У Харкові вночі пролунали вибухи

БпЛА атакували Харків / © MIL.IN.UA

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У Харкові в ніч проти 27 липня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні мера Харкова Ігоря Терехова.

«У Харкові вибух. Ворожий дрон вдарив по Київському району», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше очільник міста повідомив про нові вибухи, які пролунали у Київському районі міста.

Терехов заявив, що удар прийшовся по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. Також після ударів ворожих БпЛА, горить приватний будинок

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли, що ворожі безпілотники рухались у напрямку Харкова з Білгородської області.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрона типу «Черніка».

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Ми раніше інформували, що у Харкові росіяни скинули авіабомбу на будівлю медзакладу.