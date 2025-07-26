Вчені навчили комарів протистояти малярії: що це означає для людства

Комар / © unsplash.com

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Малярія щороку забирає життя близько 600 тисяч людей. Утім, тепер з’явився реальний шанс зупинити цю смертельну інфекцію — вчені створили комарів, які не здатні переносити паразитів, що викликають малярію.

Про це пише Nature.

Ключ до прориву — білок FREP1. Дослідники виявили, що природна мутація в цьому білку (аллель FREP1 Q224) не лише блокує зараження паразитами, але й не шкодить самому комару. Це дозволило вченим створити штами комарів Anopheles stephensi, які залишаються життєздатними, але не переносять збудників хвороби.

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Для поширення мутації серед диких популяцій вчені застосували інноваційну систему генетичного драйву. Вона змінює спадковість на користь мутованого гена, завдяки чому популяції комарів поступово стають несприйнятливими до малярійного паразита Plasmodium.

Дослідники відзначають: модифіковані комарі демонструють надійну стійкість до зараження як людськими, так і мишачими штамами малярії. При цьому здатність до розмноження та виживання у них не знижується.

Науковці наголошують, що цей підхід може стати проривом у боротьбі з малярією, яка особливо небезпечна у країнах Африки та Південно-Східної Азії. Якщо нова технологія доведе свою ефективність у польових умовах, це може змінити епідеміологічну ситуацію в цілому світі.

Нагадаємо, улітку українці масово скаржаться на навалу комарів. Проте мало хто здогадується, що однією з причин такого сплеску може бути зникнення горобців. За словами фахівців, у багатьох регіонах України різко скоротилася популяція цих птахів. Основна причина — надмірне викошування трави, яка слугувала горобцям природним середовищем існування. Через це зникає один із головних природних ворогів комарів — і їхня кількість стрімко зростає.

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Окрім екологічних факторів, на силу реакції організму на укуси впливають і медичні чинники. Зокрема, люди з активною формою герпесу або вірусом Епштейна-Барр можуть відчувати сильніші алергічні реакції. До того ж нестача вітаміну В1 у організмі може буквально "приваблювати" комарів.