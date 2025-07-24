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- Наука та IT
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Розроблено унікальний спосіб вакцинації без уколів
Вакцинація за допомогою зубної нитки може радикально змінити боротьбу з вірусними хворобами, бо ефективність вакцинації зросте, а потреба в болючій процедурі голкових ін’єкцій відпаде.
Учені запропонували незвичайний спосіб вакцинації — за допомогою звичайної зубної нитки.
Дослідження, опубліковане в журналі Nature Nanotechnology (Nat Nanotechnol), показало, що введення вакцини через зубну нитку здатне викликати потужну імунну відповідь як на місцевому, так і на системному рівні.
Під час експериментів на мишах нитка, оброблена наночастинками з білками вірусу грипу, стимулювала роботу лімфатичних вузлів, збільшувала кількість CD4+ T-клітин у легенях, селезінці та кістковому мозку та викликала вироблення антитіл, що забезпечують стійкий захист від інфекції.
На відміну від традиційних сублінгвальних методів, такий спосіб показав сильнішу та тривалішу імунну реакцію.
Метод виявився ефективним і не вимагав уколів, що робить його перспективною альтернативою для масової імунізації.
Автори вважають, що така вакцинація може стати зручним та безболісним способом захисту від інфекцій, а в майбутньому — основою для нових платформ доправки вакцин.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликала до негайних дій через спалахи вірусу Чікунгунья, який швидко поширюється планетою, а ліків немає.