Розроблено унікальний спосіб вакцинації без уколів

Вакцинація без голки — це нова реальність / © Associated Press

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Учені запропонували незвичайний спосіб вакцинації — за допомогою звичайної зубної нитки.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Nanotechnology (Nat Nanotechnol), показало, що введення вакцини через зубну нитку здатне викликати потужну імунну відповідь як на місцевому, так і на системному рівні.

Під час експериментів на мишах нитка, оброблена наночастинками з білками вірусу грипу, стимулювала роботу лімфатичних вузлів, збільшувала кількість CD4+ T-клітин у легенях, селезінці та кістковому мозку та викликала вироблення антитіл, що забезпечують стійкий захист від інфекції.

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На відміну від традиційних сублінгвальних методів, такий спосіб показав сильнішу та тривалішу імунну реакцію.

Метод виявився ефективним і не вимагав уколів, що робить його перспективною альтернативою для масової імунізації.

Автори вважають, що така вакцинація може стати зручним та безболісним способом захисту від інфекцій, а в майбутньому — основою для нових платформ доправки вакцин.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликала до негайних дій через спалахи вірусу Чікунгунья, який швидко поширюється планетою, а ліків немає.

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