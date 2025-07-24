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- Наука и IT
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Разработан уникальный способ вакцинации без уколов
Вакцинация с помощью зубной нити может радикально изменить борьбу с вирусными болезнями, потому что эффективность вакцинации возрастет, а потребность в болезненной процедуре игловых инъекций отпадет.
Ученые предложили необычный способ вакцинации — с помощью обычной зубной нити.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology (Nat Nanotechnol), показало, что введение вакцины через зубную нить способно вызвать мощный иммунный ответ как на местном, так и системном уровне.
В ходе экспериментов на мышах нить, обработанная наночастицами с белками вируса гриппа, стимулировала работу лимфатических узлов, увеличивала количество CD4+ T-клеток в легких, селезенке и костном мозге и вызывала выработку антител, обеспечивающих устойчивую защиту от инфекции.
В отличие от традиционных сублингвальных методов, такой способ показал более сильную и длительную иммунную реакцию.
Метод оказался эффективным и не требовал уколов, что делает его перспективной альтернативой массовой иммунизации.
Авторы считают, что такая вакцинация может стать удобным и безболезненным способом защиты от инфекций, а в будущем — основой для новых платформ доправки вакцин.
Ранее сообщалось, что ВОЗ призвала к немедленным действиям из-за вспышек быстро распространяемого планетой вируса Чикунгунья, а лекарств нет.