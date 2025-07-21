Неожиданный эффект Pfizer: как вакцина от коронавируса меняет наши глаза

Человеческий глаз / © Credits

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Вакцина Pfizer от коронавируса может негативно отразиться на здоровье человеческих глаз. Об этом свидетельствует новое исследование. Ученые изучили влияние вакцины на роговицу глаз — прозрачную переднюю часть пропускающего свет глаза.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Ophthalmic Epidemiology.

«В этом исследовании было обследовано 128 глаз 64 пациентов. Интервал между осмотрами до и после вакцинации составлял почти два с половиной месяца», — пишут авторы исследования.

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Оценку состояния зрения пациентов проводили с помощью роговичного топографа, используемого для создания карты роговицы глаза. Также ученые использовали зеркальную микроскопию.

«Всем пациентам было проведено детальное офтальмологическое обследование, включавшее оценку максимально скорректированной остроты зрения (МКОЗ), измерение внутриглазного давления (ВОТ), оценку переднего отрезка глаза с помощью биомикроскопии и осмотр глазного дна при расширенном зрачке», — говорится в исследовании.

Результаты проведенного исследования показали значительное утолщение центральной части роговицы после вакцинации, как сравнить с состоянием до получения прививки от коронавируса.

«Изменения эндотелия роговицы происходят в краткосрочной перспективе после двух доз мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech (BNT162b2) против COVID-19», — подчеркивают авторы исследования.

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Поэтому вакцина может представлять риск только тем людям, у кого наблюдается низкое количество эндотелия — слой клеток, выстилающий заднюю поверхность роговицы и поддерживающий ее прозрачность, регулируя количество внутриглазной жидкости. Или же у пациентов, недавно перенесших трансплантацию роговицы.

Подчеркивается, что у людей без проблем зрения такие временные изменения в роговице не будут ощущаться.

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