"Размародерили телефоны, планшеты": в Киеве ограбили магазин, который пострадал из-за обстрелов

Последствия атаки по Лукьяновке / © Associated Press

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Киев оправляется после обстрела в ночь на 21 июля. На станции метро «Лукьяновка» ликвидируют последствия обстрела: здесь не уцелел ни один магазин. Кроме того работники магазина, где торгуют мобильными телефонами, жалуются на мародерство.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

Журналистка ТСН отметила, что на месте российских обстрелов работают коммунальщики, которые почти убрать последствия атаки. Нелли Ковальская рассказала также и о неприятном инциденте: «Там был магазин, где торгуют мобильными телефонами и компьютерной техникой. И вы знаете, ребята жалуются, что кроме того, что их магазинчики пострадали из-за прилетов, они говорят, что пострадали и от мародеров. Они еще ничего не успели посчитать, но увидели в своих магазинчиках последствия проникновения людей и какие-то вещи исчезли».

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Вот что рассказали работники магазина: «Размародерили телефоны, планшеты, аксессуары».

Станция метро уже возобновила свою работу после обстрела. Также открыт проезд улицы: весь общественный транспорт работает.

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Напомним, этой ночью армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

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Из-за российского обстрела была повреждена станция метро «Лукьяновская»