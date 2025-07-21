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"Размародерили телефоны, планшеты": в Киеве ограбили магазин, который пострадал из-за обстрелов
В Киеве мародеры ограбили магазин мобильной техники, который пострадал из-за обстрелов.
Киев оправляется после обстрела в ночь на 21 июля. На станции метро «Лукьяновка» ликвидируют последствия обстрела: здесь не уцелел ни один магазин. Кроме того работники магазина, где торгуют мобильными телефонами, жалуются на мародерство.
Об этом с места происшествия рассказала корреспондент ТСН Нелли Ковальская.
Журналистка ТСН отметила, что на месте российских обстрелов работают коммунальщики, которые почти убрать последствия атаки. Нелли Ковальская рассказала также и о неприятном инциденте: «Там был магазин, где торгуют мобильными телефонами и компьютерной техникой. И вы знаете, ребята жалуются, что кроме того, что их магазинчики пострадали из-за прилетов, они говорят, что пострадали и от мародеров. Они еще ничего не успели посчитать, но увидели в своих магазинчиках последствия проникновения людей и какие-то вещи исчезли».
Вот что рассказали работники магазина: «Размародерили телефоны, планшеты, аксессуары».
Станция метро уже возобновила свою работу после обстрела. Также открыт проезд улицы: весь общественный транспорт работает.
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Напомним, этой ночью армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.
Из-за российского обстрела была повреждена станция метро «Лукьяновская»