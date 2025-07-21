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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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“Розмародерили телефони, планшети”: у Києві пограбували магазин, який постраждав через обстріли

У Києві заявили, що мародери пограбували магазин мобільної техніки, який постраждав через обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
“Розмародерили телефони, планшети”: у Києві пограбували магазин, який постраждав через обстріли

Наслідки атаки по Лук'янівці / © Associated Press

Київ оговтується після обстрілу в ніч проти 21 липня. На станції метро «Лук’янівка» ліквідовують наслідки обстрілу: тут не вцілів жоден магазин. Окрім того працівники магазину, де торгують мобільними телефонами, нарікають на мародерство.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Журналістка ТСН зауважила, що на місці російських обстрілів працюють комунальники, які майже прибрали наслідки атаки.

Неллі Ковальська розповіла також і про ще один неприємний інцидент: «Там був магазин, де торгують мобільними телефонами та комп’ютерною технікою. І ви знаєте, хлопці жаліються, що крім того, що їхні магазинчики постраждали через прильоти, вони кажуть, що постраждали і від мародерів. Вони ще нічого не встигли порахувати, але побачили у своїх магазинчиках наслідки проникнення людей та якісь речі зникли».

Ось що розповіли працівники магазину: «Розмародерили телефони, планшети, аксесуари. Зараз просто незрозуміло ще все».

Станція метро уже відновила свою роботу після обстрілу. Також відкрито проїзд вулиці: весь громадський транспорт працює.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 21 ЛИПНЯ - ПОНЕДІЛОК

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.

Через російський обстріл була пошкоджена станція метро "Лук’янівська".

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