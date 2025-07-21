Несподіваний ефект Pfizer: як вакцина від коронавірусу змінює наші очі

Людське око / © Credits

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Вакцина Pfizer від коронавірусу може негативно позначитися на здоров’ї людських очей. Про це свідчить нове дослідження. Учені вивчили вплив вакцини на рогівку очей — прозору передню частину ока, що пропускає світло.

Результати дослідження було опубліковано в журналі Ophthalmic Epidemiology.

«У цьому дослідженні було обстежено 128 очей 64 пацієнтів. Інтервал між оглядами до і після вакцинації становив майже два з половиною місяці», — пишуть автори дослідження.

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Оцінку стану зору пацієнтів проводили за допомогою рогівкового топографа, який використовується для створення карти поверхні рогівки ока. Також учені використовували дзеркальну мікроскопію.

«Усім пацієнтам було проведено детальне офтальмологічне обстеження, що включало оцінку максимально скоригованої гостроти зору (МКОЗ), вимірювання внутрішньоочного тиску (ВОТ), оцінку переднього відрізка ока за допомогою біомікроскопії та огляд очного дна за розширеної зіниці», — ідеться в дослідженні.

Результати проведеного дослідження показали значне потовщення центральної частини рогівки після вакцинації, як порівняти зі станом до отримання щеплення від коронавірусу.

«Зміни ендотелію рогівки відбуваються в короткостроковій перспективі після двох доз мРНК-вакцини Pfizer-BioNTech (BNT162b2) проти COVID-19», — підкреслюють автори дослідження.

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Тому вакцина може становити ризик тільки для тих людей, у кого спостерігається низька кількість ендотелію — шар клітин, що вистилає задню поверхню рогівки і підтримує її прозорість, регулюючи кількість внутрішньоочної рідини. Або ж у пацієнтів, які нещодавно перенесли трансплантацію рогівки.

Підкреслюється, що у людей без проблем зору, такі тимчасові зміни в рогівці не будуть відчуватися.

Нагадаємо, в Україні з’явився новий штам коронавірусу.