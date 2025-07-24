Вирус переносят комары / © Associated Press

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезной угрозе нового масштабного распространения вируса Чикунгунья — опасной инфекции, передающейся через укусы комаров. Это заболевание, от которого до сих пор нет лечения, уже привело к росту числа заражений в ряде регионов мира.

Об этом сообщило издание sciencealert.com.

Очередной всплеск заболеваемости был зафиксирован в начале 2025 года. Больше всего случаев поначалу наблюдалось на островах Индийского океана, но позже вирус начал активно распространяться на Мадагаскаре, в Кении, Сомали и ряде стран Юго-Восточной Азии.

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Особую обеспокоенность у ВОЗ вызывает заболеваемость в европейских странах. Только во Франции с 1 мая 2025 года было зарегистрировано около 800 случаев. Многие из них связаны с возвращением людей из эндемичных регионов, но зафиксировано и заражение внутри страны. На прошлой неделе один из подобных случаев был обнаружен в Италии.

Вирус Чикунгунья переносится комарами и имеет схожие проявления с другими тропическими заболеваниями, такими как вирус Зика и лихорадка денге, из-за чего его труднее выявлять. Хотя летальность этой болезни составляет менее одного процента, но на пике предыдущих вспышек вирус Чикунгунья обнаруживали у 3500 человек ежедневно. Это может привести к тысячам смертей в 119 странах мира, где уже фиксировали эту болезнь, в том числе и в Украине. Кроме того, вирус вызывает осложнения со стороны нервной и опорно-двигательной системы, в частности, воспаления в мозге и суставах.

Ранее сообщалось, что в мире циркулирует новый штамм COVID-19 с необычным симптомом. Необычным признаком заражения этой мутацией является выразительная хриплость в голосе, о чем сообщали пациенты.