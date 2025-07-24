Вірус переносять комарі / © Associated Press

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Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про серйозну загрозу нового масштабного розповсюдження вірусу Чікунгунья — небезпечної інфекції, яка передається через укуси комарів. Це захворювання, від якого досі немає лікування, вже спричинило зростання кількості заражень у низці регіонів світу.

Про це повідомило видання sciencealert.com.

Черговий сплеск захворюваності було зафіксовано на початку 2025 року. Найбільше випадків спочатку спостерігалося на островах Індійського океану, але пізніше вірус почав активно поширюватися на Мадагаскарі, у Кенії, Сомалі та низці країн Південно-Східної Азії.

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Особливе занепокоєння у ВООЗ викликає захворюваність у європейських країнах. Так, лише у Франції від 1 травня 2025 року було зареєстровано близько 800 випадків. Багато хто з них пов’язаний з поверненням людей з ендемічних регіонів, але зафіксовано і зараження всередині країни. Минулого тижня один із подібних випадків виявили в Італії.

Вірус Чікунгунья переноситься комарами та має схожі прояви з іншими тропічними захворюваннями, такими як вірус Зіка та гарячка денґе, через що його важче виявляти. Хоча летальність цієї хвороби становить менш як один відсоток, але на піку попередніх спалахів вірус Чікунгунья виявляли у 3500 людей щодня. Тож це може призвести до тисяч смертей у 119 країнах світу, де вже фіксували цю хворобу, зокрема й в Україні. Крім того, вірус спричиняє ускладнення з боку нервової та опорно-рухової системи, зокрема запалення в мозку й суглобах.

Раніше повідомлялося, що у світі циркулює новий штам COVID-19 із незвичним симптомом. Незвичайною ознакою зараження цією мутацією є виразна хрипкість у голосі, про що повідомляли пацієнти.