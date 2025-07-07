У світі циркулює новий штам COVID-19 із незвичним симптомом

Новий варіант може ухилятися від імунітету / © Associated Press

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У Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні.

Про це пише Independent.

Незвичайною ознакою зараження цією мутацією є виразна хрипкість у голосі, про що повідомляли пацієнти.

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Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу — рідкісний, але помітний симптом Stratus. «Хриплий, шорсткий голос» може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними. Британські експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.

Дослідження показують, що Stratus швидко поширюється: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць. Поточні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Хоча присутні певні мутації, які можуть допомагати вірусу ухилятися від імунітету.

«На відміну від інших варіантів, Stratus має певні мутації в шипоподібному білку, які можуть допомогти йому уникати антитіл, що виробилися внаслідок попередніх інфекцій або вакцинацій», — говорить доктор Кайваан Хан, лікар загальної практики з Харлі-стріт та засновник клініки Ханна Лондон.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зарахувала Stratus до варіантів, «що перебувають під моніторингом».

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Нагадаємо:

Вже понад п’ять років минуло відтоді, як 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. За даними організації, загалом вірусом заразилися понад 777 млн ​​осіб у всьому світі, безпосередньо від нього померли 7 млн, а загальна кількість смертей з будь-яких причин, так чи інакше пов’язаних з вірусом, досягла приголомшливих 15 млн.

8 грудня 2020 року 90-річна британка Маргарет Кінан стала першою на Заході людиною, якій зробили щеплення від ковіду. Угорська біохімікиня Каталін Каріко та американський імунолог Дрю Вайсман, які розробили цю вакцину, отримали за це 2023 року Нобелівську премію з медицини.

ЦРУ вважає, що спалах коронавірусу «з більшою вірогідністю» стався через витік з китайської лабораторії, аніж поширився від тварин.

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Консенсусу щодо того причини пандемії ковіду немає.

Є ті, хто підтримують теорію «природного походження», за якою вірус поширився серед людей через тварин, а не через експерименти вчених чи якісь лабораторії.

Теорію про «лабораторний витік» особливо активно заперечують вчені, які твердять, що ґрунтовних доказів на користь цієї теорії немає.

Раніше Китай відкинув можливість «лабораторного витоку» як «політичну маніпуляцію Вашингтона.

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Водночас раніше дуже контроверсійна теорія нині знаходить більше підтримки у розвідувальних відомств.

2023 року керівник ФБР Крістофер Рей заявив Fox News, що за оцінками його відомства «поширення пандемії (коронавірусу) найімовірніше стала результатом інциденту в лабораторії».