Білий дім офіційно назвав витік з лабораторії в Китаї причиною COVID

У Білому домі наполягають на штучному походженні коронавірусу, що викликав COVID / © ТСН.ua

Реклама

У Білому домі назвали джерелом коронавірусу, який спричинив пандемію COVID, витік із китайської лабораторії.

Про це йдеться на сайті COVID. gov, який відновив свою роботу.

Першим пунктом проголошується, що вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

Реклама

Також на сайті наголошується, що якби існували докази про природне походження вірусу, вони вже були б представлені, але цього не сталося.

Також у повідомленні наголошують, що дослідники Уханьського інституту вірусології (WIV) у Китаї захворіли на COVID-подібні симптоми восени 2019 року, за кілька місяців до поширення COVID-19 у світі.

Раніше в офіційних заявах Білого дому та на сайті COVID. gov передбачалося, що вірус міг мати природне походження, імовірно, від кажанів.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що COVID-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані.