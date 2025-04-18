Белый дом официально назвал утечку из лаборатории в Китае причиной COVID

В Белом доме настаивают на искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего COVID / © ТСН.ua

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В Белом доме назвали источником коронавируса, что вызвал пандемию COVID, утечку из китайской лаборатории.

Об этом говорится на сайте COVID. gov, который возобновил свою работу.

Первым пунктом провозглашается, что вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

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Также на сайте отмечается, что если бы существовали доказательства природного происхождения вируса, они уже были бы представлены, но этого не произошло.

Также в сообщении отмечают, что исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) в Китае заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, за несколько месяцев до распространения COVID-19 в мире.

Ранее в официальных заявлениях Белого дома и на сайте COVID. gov предполагалось, что вирус мог иметь природное происхождение, предположительно, от летучих мышей.

Напомним, ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что COVID-19 распространился из-за утечки из биолаборатории в Ухани.