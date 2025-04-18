Мир на паузе: переговоры США и РФ о прекращении огня зависли до конца апреля

США ожидают ответа Путина относительно плана прекращения огня в Украине

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Администрация президента США Дональда Трампа установила неофициальный крайний срок для заключения мирного соглашения с Россией о прекращении огня в Украине. Он истекает до конца апреля, однако никаких обязательств со стороны Кремля пока нет.

Об этом сообщает Axios.

По данным источников, Владимир Путин продолжает затягивать переговоры, тем самым испытывая терпение США.

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Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Трамп готов выйти из мирных переговоров уже в ближайшие дни, если не увидит прогресса.

«Мы не собираемся бесконечно летать по миру, если переговоры не дают результата», — подчеркнул Рубио.

В то же время он не обвинил ни одну из сторон и не подтвердил, будут ли введены новые санкции, если Кремль не согласится на условия США.

После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Россия должна согласиться на концепцию прекращения огня, предложенную США.

В ответ Кремль заявил, что «некоторый прогресс» уже достигнут, однако новых контактов с США в ближайшее время не планируется.

Также, по данным СМИ, спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф встретился с Путиным и сообщил, что получил более ясное понимание требований Кремля к мирному урегулированию. Тем не менее, Путин так и не одобрил 30-дневный план прекращения огня, который Трамп продвигает уже шесть недель.

Напомним, во время официального визита в Рим вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон с осторожным оптимизмом оценивает перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.