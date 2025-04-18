Что может остановить Путина: военный эксперт о будущем войны

Путин не остановится, пока не встретит более сильного противника / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин понимает язык силы, поэтому остановить его может только значительно большее давление — военное или стратегическое.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко.

«Путин стремится уничтожить Украину как государство. И делает это исключительно военным путем, не щадя ни человеческих, ни финансовых ресурсов», — объясняет Романенко.

Реклама

По словам эксперта, Путин поставил перед собой цель ликвидации Украины еще в 2022 году, до сих пор не отказался от нее, ведь чувствует безнаказанность.

«Наши союзники недостаточно давят на Путина — ни экономически, ни дипломатично. Санкции работают частично, потому что РФ находит способы их обходить. И даже надеется, что США снимут часть ограничений», — добавляет Романенко.

Пока у Путина есть ресурсы, он будет продолжать агрессию и реализацию плана поэтапного захвата Украины. А переговоры о прекращении войны для него будут иметь смысл только тогда, когда его остановят на поле боя.

«Он хорошо усвоил язык силы еще в подворотнях Петербурга и кабинетах КГБ. Никакие дипломатические сигналы не работают. Только мощная сила заставит его остановиться», — отмечает генерал.

Также, по словам Романенко, некоторые аналитики считают, что ракетные удары по Москве могут заставить россиян переосмыслить войну, когда она придет в их дома. Однако у Украины пока нет достаточного потенциала для таких действий.

«Путин даже формулирует перед американцами шантаж — если будет удар по Москве, он применит тактическое ядерное оружие. И именно этого боятся США, потому сдерживают Украину от радикальных шагов», — подытожил Романенко.

Напомним, по словам британского профессора, военного аналитика Майкла Кларка, в случае внезапной смерти президента России Владимира Путина в стране наступит период хаоса. Он будет продолжаться до тех пор, пока не решится, кто станет преемником диктатора.