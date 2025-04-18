Що може зупинити Путіна: військовий експерт про майбутнє війни

Путін не зупиниться, поки не зустріне сильнішого супротивника / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому зупинити його може тільки значно більший тиск — військовий або стратегічний.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010) Ігор Романенко.

«Путін прагне знищити Україну як державу. І робить це виключно військовим шляхом, не шкодуючи ні людських, ні фінансових ресурсів», — пояснює Романенко.

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За словами експерта, Путін поставив перед собою мету ліквідації України ще у 2022 році, і досі не відмовився від неї, адже відчуває безкарність.

«Наші союзники недостатньо тиснуть на Путіна — ні економічно, ні дипломатично. Санкції працюють частково, бо РФ знаходить способи їх обходити. І навіть сподівається, що США знімуть частину обмежень», — додає Романенко.

Поки Путін має ресурси, він продовжуватиме агресію та реалізацію плану поетапного захоплення України. А переговори щодо припинення війни для нього матимуть сенс лише тоді, коли його зупинять на полі бою.

«Він добре засвоїв мову сили ще в підворіттях Петербурга і кабінетах КДБ. Ніякі дипломатичні сигнали не працюють. Тільки потужна сила змусить його зупинитися», — наголошує генерал.

Також, за словами Романенка, деякі аналітики вважають, що ракетні удари по Москві можуть змусити росіян переосмислити війну, коли вона «прийде» до їхніх будинків. Проте Україна наразі не має достатнього потенціалу для таких дій.

«Путін навіть формулює перед американцями шантаж — якщо буде удар по Москві, він застосує тактичну ядерну зброю. І саме цього бояться США, тому стримують Україну від радикальних кроків», — підсумував Романенко.

Нагадаємо, за словами британського професора, військового аналітика Майкла Кларка, у разі раптової смерті президента Росії Володимира Путіна у країні настане період хаосу. Він триватиме, допоки не вирішиться, хто стане наступником диктатора.