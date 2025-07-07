В мире циркулирует новый штамм COVID-19 с необычным симптомом

Новый вариант может уклоняться от иммунитета / © Associated Press

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В Великобритании распространяется новый вариант COVID‑19 под названием Stratus (XFG и XFG.3), ставший ведущим в 30% случаев в стране.

Об этом пишет Independent.

Необычным признаком заражения этой мутацией является выразительная хриплость в голосе, о чем сообщали пациенты.

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Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса — редкий, но заметный симптом Stratus. «Хриплый, шершавый голос» может быть сигналом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) остаются характерными.

Британские эксперты считают, что этот штамм не приводит к более тяжелому течению заболевания, и применяемые в настоящее время вакцины должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия.

Исследования показывают, что Stratus быстро распространяется: его доля выросла с 7,4 до 22,7% в мире за один месяц. Текущие данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности. Хотя есть определенные мутации, которые могут помогать вирусу уклоняться от иммунитета.

«В отличие от других вариантов, Stratus имеет определенные мутации в шиповидном белке, которые могут помочь ему избегать антител, выработавшихся в результате предварительных инфекций или вакцинаций», — говорит доктор Кайваан Хан, врач общей практики по Харли-стрит и основатель клиники Ханна Лондон.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла Stratus к вариантам, «находящимся под мониторингом».

Напомним:

Уже больше пяти лет прошло с тех пор, как 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По данным организации, в общей сложности вирусом заразились более 777 млн ​​человек во всем мире, непосредственно от него умерли 7 млн, а общее количество смертей по любым причинам, так или иначе связанным с вирусом, достигло потрясающих 15 млн. человек.

8 декабря 2020 года 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым на Западе человеком, которому сделали прививку. Венгерская биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман, разработавшие эту вакцину, получили за это в 2023 Нобелевскую премию по медицине.

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ЦРУ считает, что вспышка коронавируса «с большей вероятностью» произошла из-за утечки из китайской лаборатории, чем распространилась от животных.

Консенсуса по этому поводу причины пандемии ковида нет.

Есть те, кто поддерживают теорию «природного происхождения» — вирус распространился среди людей из-за животных, а не из-за экспериментов ученых или лаборатории.

Теорию о «лабораторной утечке» особенно активно отрицают ученые, утверждающие, что основательных доказательств в пользу этой теории нет.

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Ранее Китай исключил возможность «лабораторной утечки» как «политическую манипуляцию Вашингтона.

В то же время, ранее очень контроверсионная теория сейчас находит больше поддержки у разведывательных ведомств.

В 2023 году руководитель ФБР Кристофер Рэй заявил Fox News, что по оценкам его ведомства «распространение пандемии (коронавируса) вероятнее всего явилось результатом инцидента в лаборатории».