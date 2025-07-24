Китай продает России двигатели для дронов - как холодильники: детали от Reuters

Россия и Китай.

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Китайские двигатели тайно поставляют в агрессорку России - даже после введения западных санкций. Государственный производитель беспилотников получает их через подставные компании под маркировкой "промышленных холодильных установок".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности, а также таможенные документы.

"Произведенные в Китае двигатели скрыто отправляют через подставные компании государственному производителю дронов в России, называя их "промышленными охлаждающими приборами", во избежание обнаружения из-за Западных санкций", - говорится в материале.

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Именно эти поставки позволили российскому производителю вооружения ИЭМЗ "Купол" увеличить производство ударных БПЛА "Гарпия-А1", несмотря на введение в октябре 2024 года санкции США и ЕС.

Reuters получило внутренний документ компании "Купол". Он свидетельствует о подписании контракта по минобороны России на производство более шести тысяч "Гарпий" в этом году - тогда как в прошлом году речь шла о двух тысячах. В документе указано, что к апрелю уже было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников.

Этот беспилотник дальнего радиуса действия используется для атак на гражданские и военные объекты в глубине украинской территории. Ежемесячно Россия использует около 500 таких беспилотников.

"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", – рассказал один из собеседников Reuters.

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Как сообщалось, Китай помогает сделать "Шахеды" менее уязвимыми. Специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов говорит, что это произошло благодаря специальным китайским антеннам, которые защищают их от средств РЭБ. Пекин снабжает агрессорцы как минимум уже четыре разновидности таких антенн.

Напомним, КНР возмутилась из-за санкций в отношении китайских граждан и юридических лиц на фоне нового 18-го санкционного пакета Европейского Союза. В Китае заявили, мол, ужесточение санкций США против Российской Федерации не способствует урегулированию войны в Украине. Пекин настаивает, что "диалог и переговоры единственным путь к урегулированию "украинского кризиса" - так Китай уже более трех лет называет войну РФ в Украине. Мол, КНР занимает "четкую и однозначную позицию в украинском вопросе".

Дата публикации 17:05, 21.07.25 Количество просмотров 244 Трамп встретится с Путиным в Китае? Этого не ожидал никто