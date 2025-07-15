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США усиливают давление на Кремль: в Китае отреагировали
Китай считает, что санкционное давление на Россию не способно остановить войну.
В Китае заявляют, что ужесточение санкций США против агрессорки Российской Федерации не способствует урегулированию войны в Украине. Решить его можно путем диалога и переговоров.
Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает корреспондент "Укринформа".
Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции длинной руки. Тарифные войны и давление не помогут в решении проблемы”, - высказался представитель китайского МИД.
По его словам, Пекин называет "диалог и переговоры единственным путь к урегулированию "украинского кризиса" - так Китай уже более трех лет называет войну РФ в Украине. Мол, КНР занимает "четкую и однозначную позицию в украинском вопросе".
В традиционной манере властей Китая Линь Цзянь заявил о надежде, что "все стороны создадут необходимые условия и будут делать больше конструктивных шагов по примирению и содействию переговорам".
Напомним, Дональд Трамп из-за своего разочарования диктатором Владимиром Путиным дал России новый дедлайн . По его словам, если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.
Также президент США заявил о своем разочаровании российским "фюрером". Впрочем, добавил, что отношения с диктатором еще не закончил. Трамп рассказал, мол, «работает над тем», чтобы остановить кровопролитие в Украине.