США усиливают давление на Кремль: в Китае отреагировали

Флаг Китая. / © Associated Press

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В Китае заявляют, что ужесточение санкций США против агрессорки Российской Федерации не способствует урегулированию войны в Украине. Решить его можно путем диалога и переговоров.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает корреспондент "Укринформа".

Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции длинной руки. Тарифные войны и давление не помогут в решении проблемы”, - высказался представитель китайского МИД.

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По его словам, Пекин называет "диалог и переговоры единственным путь к урегулированию "украинского кризиса" - так Китай уже более трех лет называет войну РФ в Украине. Мол, КНР занимает "четкую и однозначную позицию в украинском вопросе".

В традиционной манере властей Китая Линь Цзянь заявил о надежде, что "все стороны создадут необходимые условия и будут делать больше конструктивных шагов по примирению и содействию переговорам".

Напомним, Дональд Трамп из-за своего разочарования диктатором Владимиром Путиным дал России новый дедлайн . По его словам, если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.

Также президент США заявил о своем разочаровании российским "фюрером". Впрочем, добавил, что отношения с диктатором еще не закончил. Трамп рассказал, мол, «работает над тем», чтобы остановить кровопролитие в Украине.

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Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 61 В Украину поступает невиданное до сих пор количество оружия! Чего и когда ожидать?