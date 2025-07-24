Переговоры в Стамбуле: Умеров озвучил три основных условия Украины

Рустем Умеров / © Getty Images

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Украина озвучила российской стороне три основных условия в ходе состоявшихся 23 июля третьего раунда переговоров в Стамбуле. Это будет способствовать установлению мира и окончанию войны в нашем государстве.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.

Основные условия Украины на переговорах в Стамбуле

Рустем Умеров отметил, что доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле.

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Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета:

Полное и безусловное прекращение огня , что предполагает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Организация встречи глав государств : президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран — президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.

Продолжение гуманитарного трека, предусматривающее возвращение всех пленных украинцев, в том числе гражданских и детей, незаконно вывезенных в Россию.

Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле», — заявил Умеров.

Глава украинской делегации также отметил, что встреча лидеров — это инструмент, который может разблокировать политические и вопросы безопасности. Секретарь СНБО заверил, что Украина и президент Зеленский готовы, но вопрос готов ли Путин сесть за стол переговоров, не скрываясь за чужими мандатами.

«Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира — в частности, Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям», — резюмировал Рустем Умеров.

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Напомним, переговоры в Турции завершились 23 июля вечером. Стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.