Переговори у Стамбулі: Умєров озвучив три основні умови України

Рустем Умєров / © Getty Images

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Україна озвучила російській стороні три основні умови під час третього раунду переговорів у Стамбулі, що відбулися 23 липня. Це сприятиме встановленню миру та закінченню війні у нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника української делегації Рустема Умєрова.

Основні умови України на переговорах у Стамбулі

Рустем Умєров зазначив, що доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів із російською стороною 23 липня у Стамбулі.

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Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети:

Повне та безумовне припинення вогню , що передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі.

Організація зустрічі глав держав : президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн — президентів США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами.

Продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до Росії.

«Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода — відсутність політичного рішення у Кремлі», — заявив Умєров.

Очільник української делегації також зазначив, що зустріч лідерів — це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Секретар РНБО запевнив, що Україна та президент Зеленський — готові, але питання — чи готовий Путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами.

«Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру — зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів — до відповідальності, від війни — до рішень», — резюмував Рустем Умєров.

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Нагадаємо, переговори в Туреччині завершилися 23 липня ввечері. Сторони, зокрема, домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.