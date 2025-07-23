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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Стамбулі обговорять зустріч Зеленського і Путіна - ЗМІ

Головний акцент перемовин у Туреччині — прямий діалог лідерів України та Росії.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський

Президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський / © ТСН

У Стамбулі українська делегація планує під час переговорів із російською стороною порушити питання щодо ймовірної особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Цей пункт є одним із ключових на порядку денному перемовин.

Про це повідомили джерела, знайомі з темою переговорів, передає РБК-Україна.

«Головна тема — зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після двох раундів перемовин у Стамбулі з’явилися розмови про можливе продовження діалогу між Україною та Росією в межах третього раунду. Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки та залученні міжнародних партнерів до процесу, тоді як позиція російської сторони залишається нестабільною й важко передбачуваною. Подальший перебіг переговорів залежатиме від багатьох чинників — зокрема, участі посередників і реального прагнення обох сторін іти на поступки.

За даними джерел видання Independent Türkçe, переговори матимуть технічний характер і стосуватимуться обмеженого кола питань. Зокрема, сторони планують обговорити гуманітарну допомогу, обмін полоненими, захист критичної інфраструктури та безпеку державних кордонів.

8 липня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про можливість проведення зустрічі за участі трьох лідерів — Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Натомість 3 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував перспективи нового раунду переговорів між Україною та Росією, зазначивши, що обидві сторони очікують на узгодження деталей і пропозицій щодо термінів майбутніх перемовин.

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