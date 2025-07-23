Які кухонні дошки кращі для щоденного використання: пластикові чи дерев’яні

З якого матеріалу краще брати обробну дошку / © unsplash.com

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Навіть, якщо ви будете різати на обробній дошці лише овочі та фрукти, на її поверхні все-рівно будуть розвиватися бактерії. Що вже казати про сире м’ясо чи рибу. Звичайте миття навіть теплою водою не знищує мікроби, тому дошку слід завдли дуже ретельно очищати.

Користуючись ножем, ви щоразу залишаєте на поверхні обробної дошки мікроподряпини. Хоча їх може бути не видно, проте, в них чудово почувають себе бактерії. Інколи навіть гаряча вода з мийним засобом вже не здатна очистити поверхню. Тому, якщо ви бачите, що дошка надто зношена, її краще замінити на нову.

Пластик чи дерево: який матеріал обродної дошки обрати

Раніше існувала думка, що дерево швидше вбирає вологу, а тому такі обробні дошки менш гігієнічні. Проте, варто зазначити, що дерев’яні вироби відрізняються антимікробними властивостями, а це компенсує їхню пористість. 2015 року вийшло дослідження, результати якого показали: якщо правильно мити дошку, то майже немає різниці між пластиком та деревом. Звичайно, існують ще кам’яні і скляні дошки. Перші досить тверді, на них не залишається подряпин, але такий матеріал може зіпсувати ніж. Скляні можуть бути небезпечними, адже вони слизькі.

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Як правильно доглядати за обробними дошками

Добра новина полягає в тому, що вам не потрібно використовувати жодних спеціальних засобів. Для миття використовуйте лише гарячу воду і мило чи мийний засіб з антимікробним ефектом. Очищати слід не лише верх, а ще й краї, зворотну сторону, навіть якщо ви нарізали хліб, салат чи овочі. Досить часто експерти рекомендують використовувати різні обробні дошки для нарізання різних продуктів: овочів, фруктів, сирів, сирого м’яса, риби тощо. Так можна значно зменшити ризик того, що бактерії з сирого м’яса перейдуть на овочі в салаті.