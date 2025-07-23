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В Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах
Тепер великих собак можна перевозити у всіх типах вагонів, включно з СВ та «Інтерсіті+», за умови викупу всіх місць у купе або блоку місць.
Міністерство розвитку громад і територій України оновило правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу у поїздах, аби подорожі стали комфортнішими та інклюзивнішими. Зокрема, зміни стосуються умов перевезення домашніх тварин.
Про це повідомили у Мінрозвитку громад.
Оновлені правила щодо тварин вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України. Перед цим «Укрзалізниця» провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.
Нові правила перевезення тварин у поїздах «Укрзалізниці»
Великих собак (вище 45 см у холці) можна перевозити у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та «Інтерсіті+»), якщо пасажир викупив усі місця у купе або блок місць в одному ряду в «Інтерсіті+» та «Інтерсіті».
Службових собак військовослужбовців можна перевозити безкоштовно у будь-якому вагоні. Тварини обов’язково мають бути у наморднику та на повідці.
Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволені сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.
Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски. Це за умови викупу всіх місць.
Зазначається, що у всіх випадках пасажири-власники тварин повинні мати їхні ветеринарні документи, квиток для свого улюбленця, повідець і намордник для собак великих порід.
Якщо ж у інших пасажирів будуть алергія або дискомфорт, поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда.
До слова, раніше у липні український уряд затвердив нові обов’язкові правила перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусах.