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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах

Тепер великих собак можна перевозити у всіх типах вагонів, включно з СВ та «Інтерсіті+», за умови викупу всіх місць у купе або блоку місць.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Перевезення собак у поїздах

Перевезення собак у поїздах / © Міністерство розвитку громад та територій України

Міністерство розвитку громад і територій України оновило правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу у поїздах, аби подорожі стали комфортнішими та інклюзивнішими. Зокрема, зміни стосуються умов перевезення домашніх тварин.

Про це повідомили у Мінрозвитку громад.

Оновлені правила щодо тварин вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України. Перед цим «Укрзалізниця» провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.

Нові правила перевезення тварин у поїздах «Укрзалізниці»

  • Великих собак (вище 45 см у холці) можна перевозити у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та «Інтерсіті+»), якщо пасажир викупив усі місця у купе або блок місць в одному ряду в «Інтерсіті+» та «Інтерсіті».

  • Службових собак військовослужбовців можна перевозити безкоштовно у будь-якому вагоні. Тварини обов’язково мають бути у наморднику та на повідці.

  • Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволені сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.

  • Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски. Це за умови викупу всіх місць.

Зазначається, що у всіх випадках пасажири-власники тварин повинні мати їхні ветеринарні документи, квиток для свого улюбленця, повідець і намордник для собак великих порід.

Якщо ж у інших пасажирів будуть алергія або дискомфорт, поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда.

Перевезення собак у поїздах / © Міністерство розвитку громад та територій України

Перевезення собак у поїздах / © Міністерство розвитку громад та територій України

Перевезення собак у поїздах / © Міністерство розвитку громад та територій України

Перевезення собак у поїздах / © Міністерство розвитку громад та територій України

До слова, раніше у липні український уряд затвердив нові обов’язкові правила перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусах.

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