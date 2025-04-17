- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин: що відомо
Проєкт передбачає обов’язкову наявність документа, який підтверджує стан здоров’я улюбленця та вакцинації.
В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
Проєкт передбачає обов’язкову наявність документа, який підтверджує стан здоров’я улюбленця та вакцинації.
Окрім того, тварин до 10 кг необхідно буде перевозити у клітці, контейнері тощо. Нові правила стосуватимуться собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що краще обрати для вашого собаки — повідець чи рулетку.