В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин: що відомо

В Україні зміняться правила перевезення домашніх улюбленців / © Unsplash

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В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Проєкт передбачає обов’язкову наявність документа, який підтверджує стан здоров’я улюбленця та вакцинації.

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Окрім того, тварин до 10 кг необхідно буде перевозити у клітці, контейнері тощо. Нові правила стосуватимуться собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що краще обрати для вашого собаки — повідець чи рулетку.