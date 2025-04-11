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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Вчені дійшли несподіваного висновку про домашніх собак: ви будете здивовані

Вони дослідили вплив тварин на навколишнє середовище.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Собаки

Собаки / © Freepik

Собаки чинять великий і негативний вплив на навколишнє середовище. Вони турбують диких тварин, забруднюють водойми та збільшують викиди вуглецю.

Такий висновок зробили вчені факультету молекулярних і біологічних наук Університету Кертіна в Австралії.

“Вплив домашніх собак на навколишнє середовище набагато сильніший, підступніший і тривожніший, ніж вважається”, — стверджують фахівці.

Як приклад наводять проблему виживання пінгвінів в Австралії. Домашні собаки нападають на тварин і останнім часом через це померла рекордна кількість птахів.

У США також дослідження показали, що інсектициди з ліків від бліх і кліщів вбивають водних безхребетних під час потрапляння в річки та озера. А собачі фекалії негативно впливають на стан ґрунту і ріст рослин.

Негативно впливає на екологію і виробництво сухих кормів для собак. Екологічний слід від нього приблизно вдвічі перевищує площу суші Великої Британії.

“Але багато чого з того, про що ми говоримо, можна поліпшити поведінкою власників”, — зазначив один з авторів дослідження Білл Бейтман.

Раніше ми писали про те, що поза вашого собаки під час сну може розповісти про його особистість, здоров'я та характер.

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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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