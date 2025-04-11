Ученые пришли к неожиданному выводу о домашних собаках: вы будете удивлены

Собаки / © Freepik

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Собаки оказывают большое и негативное влияние на окружающую среду. Они беспокоят диких животных, загрязняют водоемы и увеличивают выброс углерода.

Такой вывод сделали учёные факультета молекулярных и биологических наук Университета Кертина в Австралии.

«Влияние домашних собак на окружающую среду гораздо сильнее, коварнее и тревожнее, чем считается», — утверждают специалисты.

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В качестве примера приводят проблему выживания пингвинов в Австралии. Домашние собаки нападают на животных и в последнее время из-за этого умерло рекордное количество птиц.

В США также исследования показали, что инсектициды из лекарств от блох и клещей убивают водных беспозвоночных при попадании в реки и озера. А собачьи фекалии оказывают негативное влияние на состояние почвы и рост растений.

Отрицательно влияет на экологию и производство сухих кормов для собак. Экологический след от него примерно вдвое превышает площадь суши Великобритании.

«Но многое из того, о чем мы говорим, можно улучшить поведением владельцев», — отметил один из авторов исследования Билл Бейтман.

Раньше мы писали о том, что поза вашей собаки во время сна может рассказать о ее личности, здоровье и характере.