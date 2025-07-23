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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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876
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1 хв

Чи піде Сирський з посади після 60: генерал дав неоднозначну відповідь

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, якому виповнюється 60, відреагував на чутки про можливу відставку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, якому цього тижня виповнюється 60 років — вік, що формально є пенсійним для військовослужбовців, — не планує залишати службу.

Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post, зазначивши, що продовжує активно працювати і не відчуває потреби зупинятися.

Сирський з гумором відкинув натяки на можливу відставку, зауваживши, що досі може зробити 100 віджимань без зупинки, а його помічники розповідають, що він майже не спить. За словами командувача, його головна мотивація — усвідомлення особистої відповідальності за захист українців.

“Я розумію, що маю робити більше і краще”, — зазначив він.

Незважаючи на багаторічний досвід керівництва на найвищому рівні, Сирський визнає, що найбільш природно почувається серед піхоти на передовій. Саме там, за словами його помічників, він, ймовірно, і проведе свій день народження. Втім, сам генерал не робить точних прогнозів:

“Це залежить від Бога і від мого президента”, — сказав він.

Раніше Олександр Сирський відповів, чи зможуть нові партії зброї врятувати життя українців.

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